Per ogni vittoria una pausa bikini | la nuova formula di Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka si gode una pausa vista mare dopo lo US Open: tra glamour e “filosofia”, la campionessa si mostra in una versione inedita. Giusto il tempo di alzare la coppa al cielo e di brindare al suo ennesimo titolo del Grande Slam, che già Aryna Sabalenka era in viaggio verso tramonti vista mare e spiagge incontaminate. Tra vittorie e pause in bikini: la nuova formula di Aryna Sabalenka (Instagram) – Ilveggente.it La tigre bielorussa ha trovato un equilibrio pressoché perfetto: da qualche tempo a questa parte, infatti, almeno a giudicare dai suoi contenuti social, tende a staccare sempre più spesso dalla frenesia del Tour, per prendersi i suoi spazi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
