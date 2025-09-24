Per Le Notti di Cabiria a Novara arriva A tutto Gaber

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le Notti di Cabiria" proseguono con un omaggio speciale a una delle voci più libere e visionarie della canzone d'autore italiana, che incontra i giovani talenti della Bagart Ballet Company.Sabato 27 settembre, alle 21, sul palco della Corte degli Speziali va in scena "A tutto Gaber", un omaggio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notti - cabiria

"Le Notti di Cabiria": nel giardino del Museo Faraggiana va in scena "Essere o non essere"

Novara: per "Le Notti di Cabiria" arriva "Come cucinare uno smartphone"

"Le Notti di Cabiria": nel giardino del Museo Faraggiana va in scena "Essere o non essere"

Per Le Notti di Cabiria a Novara arriva A tutto Gaber; LE NOTTI DI CABIRIA - A tutto Gaber; LE NOTTI DI CABIRIA - Jabra.

notti cabiria novara arriva"Le Notti di Cabiria" tornano a Novara: a Palazzo Natta va in scena "Jabra" - Prosegue la rassegna teatrale "Le Notti di Cabiria": arriva a Novara Inad Theatre, una delle voci più significative della scena culturale palestinese. Secondo novaratoday.it

"Le Notti di Cabiria": in scena "Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro" - Prosegue la rassegna "Le Notti di Cabiria", che venerdì 12 settembre, alle 21 sul palco del Teatro Don Bosco di Novara, porta in scena "Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro", scritto ... Segnala novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Notti Cabiria Novara Arriva