Per la Russia le accuse di violazione dello spazio aereo sono isteria Zelensky all’Onu | Il diritto internazionale è al collasso

«Isteria». Con una sola parola il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respinge le accuse dei paesi europei alla Russia di violazione dello spazio aereo dei Paesi della Nato. «Sentiamo un’isteria esagerata sui nostri piloti militari che violerebbero alcune regole e invaderebbero lo spazio aereo di qualcuno – ha detto Peskov – Queste accuse sono infondate». «La nostra aviazione militare – ha ribadito – rispetta tutte le regole di volo nella maniera più stretta». Le parole di Zelensky all’Onu. L’invasione russa dell’Ucraina è stata la scintilla che ha innescato una nuova corsa agli armamenti. Queste le parole del presidente ucraino Volodymr Zelensky nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, avvisando che «le armi si stanno evolvendo più velocemente della nostra capacità di difenderci». 🔗 Leggi su Open.online