Arezzo, 24 settembre 2025 – Nuove occasioni di visita per il prossimo fine settimana alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Venerdì 26 settembre alle 17, in occasione della Notte dei Ricercatori, parte il ciclo di incontri L’abito femminile del pensiero con la conferenza ad ingresso gratuito Bellezza e dono della donna che vedrà la partecipazione di S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, e di Gianluca Dioni, Professore di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’incontro avrà al centro un dialogo tra teologia e filosofia in relazione alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per la “Notte dei ricercatori” al via L’abito femminile del pensiero, ciclo di conferenze su filosofia e teologia

