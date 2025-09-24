Per Gaza e la Palestina | in piazza Ordelaffi il ventesimo sit-in del gruppo Mani Rosse Antirazziste

Giovedì pomeriggio, a partire dalle 18,15, in piazza Ordelaffi davanti alla prefettura, è previsto il ventesimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì per Gaza e la Palestina. “Piazza Ordelaffi è diventata per Forlì il luogo simbolico dove condividere l'impegno individuale e collettivo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - palestina

