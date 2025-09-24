Per Enel un bond da 4,5 miliardi che sa di record

Una risposta di mercato decisamente convincente, per un collocamento record. Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali per un importo complessivo di 4,5 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,8 miliardi di euro. L’emissione, garantita da Enel, informa una nota del gruppo elettrico guidato da Flavio Cattaneo, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per circa tre volte, con ordini complessivi per un importo pari a circa 14,4 miliardi di dollari. “La dimensione dell’operazione, che ad oggi rappresenta il più grande collocamento del 2025 da parte di una utility europea, nonché la domanda e le condizioni economiche conseguite, rappresentano il riconoscimento da parte del mercato della solidità e credibilità del piano strategico di gruppo e della sua puntuale esecuzione” sottolinea Enel. 🔗 Leggi su Formiche.net

