Per chi crea al via i nuovi bandi per l’edizione 2025

Torna Per chi crea, il programma promosso dal ministero della Cultura e gestito da Siae, che ogni anno investe il 10 per cento dei compensi della “copia privata” sull’estro delle nuove generazioni. Anche nel 2025, quindi, si aprono nuove opportunità per giovani under 35, residenti in Italia o cittadini italiani all’estero, che vogliano lasciare un segno con la propria creatività. Grazie all’iniziativa, nel 2024 sono stati realizzati 318 progetti tra Arti visive, Cinema, Danza, Letteratura, Musica e Teatro. I dettagli dei quattro bandi 2025. I bandi 2025 sono quattro e riguardano: Nuove opere. Il bando finanzia progetti di produzione artistica volti alla realizzazione e promozione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

