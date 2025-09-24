Pensioni scuola in arrivo decreto e circolare | ecco cosa è previsto SPECIALE con Portuesi Anief LIVE Mercoledì 24 settembre alle 15 | 30

Si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’informativa sindacale relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L’incontro ha definito le modalità operative per il pensionamento del personale scolastico attraverso un decreto ministeriale e la relativa circolare esplicativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pensioni personale scuola 2026, prime anticipazioni per docenti e Ata: chi può uscire e come

Pensioni scuola, docente perde ricorso in Corte d’Appello: impossibile restare in cattedra fino a 71 anni senza i 20 anni di contributi minimi richiesti dalla legge

Stretta sulle pensioni dei dipendenti di enti locali, scuola e sanità: l’Inps limita le deroghe ai tagli decisi dal governo

Pensioni scuola, informativa al Ministero. Decreto e circolare in arrivo: domande entro il 21 ottobre - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso l'informativa sindacale relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. Riporta orizzontescuola.it

Pensioni Scuola: vale il servizio pre-ruolo? - Sono entrata in ruolo nel 1992, dopo quattro anni di precariato, durante i quali ho lavorato sempre almeno 180 giorni. Come scrive pmi.it