Pensioni per i lavoratori dello sport arrivano le regole dell' Inps

Quotidiano.net | 24 set 2025

Roma, 24 settembre 2025 – Pronte tutte le istruzioni e le regole operative dell’ Inps per l’attuazione della nuova previdenza dei lavoratori dello sport. A seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 362021, e dalle successive modifiche del decreto legislativo n. 1632022, l’Inps ha pubblicato ieri la circolare che definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport. Il provvedimento stabilisce che tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, siano iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), già Fondo Pensione Sportivi Professionisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

