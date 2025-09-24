Pensioni lavoratori sportivi 2025 | requisiti di accesso e cumulo ultime novità Inps
Sulle pensioni degli sportivi 2025 e sulle modalità di accesso ai trattamenti, nonché sul cumulo con le attività lavorative sportive, l’Inps è intervenuto per fornire indicazioni sulla riforma e tutela previdenziale dei lavoratori coinvolti. Nella giornata del 22 settembre 2025, l’istituto di previdenza ha emanato la circolare numero 127 con la quale ribadisce la definizione di «lavoratore sportivo» già contenuta nel decreto 362021. Il provvedimento annulla la distinzione tra chi svolge un’attività in modalità professionistica da chi la svolge in maniera dilettantistica. Inoltre, nella circolare si legge dell’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al Fondo pensione sportivi professionisti ( Fpsp ), gestito proprio dall’Inps. 🔗 Leggi su Lettera43.it
