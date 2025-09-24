Pensioni anticipate 2026 | uscite a 58 62 o 64 anni ecco chi potrà uscire

Dal 2026 il mondo delle pensioni potrebbe cambiare radicalmente, aprendo nuove possibilità di uscita dal lavoro con largo anticipo. Secondo le prime ipotesi, saranno infatti introdotte tre misure che permetteranno di andare in pensione a 58, 62 o 64 anni di età. Una finestra che molti lavoratori e lavoratrici potrebbero sfruttare subito, temendo che già dal 2027 i requisiti diventino più rigidi e gli assegni meno favorevoli. Dal 2027 scatterà un aumento di 3 mesi dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Inoltre, i coefficienti di trasformazione, utilizzati per calcolare l’importo della pensione nella parte contributiva, diventeranno meno vantaggiosi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it