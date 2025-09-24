Pensione posticipata | esenzione fiscale anche agli iscritti alle forme esclusive AGO

La detassazione riconosciuta alle quote di retribuzione aggiuntiva spettanti al dipendente che rinuncia al pensionamento è estesa anche agli iscritti a forme esclusive di Assicurazione Generale Obbligatoria inclusi i dipendenti della Gestione pubblica: si tratta del cosiddetto incentivo al posticipo pensione. A chiarirlo l’Agenzia Entrate con la Risposta numero 247 del 18 settembre 2025 espressa a seguito del quesito posto da un ente sull’interpretazione dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR. Dal momento che la detassazione delle quote di retribuzione aggiuntiva è ancorata alla citata norma del TUIR, che si limita agli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, l’istante si chiede se i dipendenti iscritti invece alle forme esclusive della stessa AGO possano accedere all’incentivo a parità di condizioni rispetto agli altri beneficiari. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

