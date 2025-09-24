Pensionata finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo le liti con la nuora; ha 85 anni… Succede ad Aquino

Una lunga serie di conflitti familiari è culminata nei giorni scorsi con l'aggravamento delle misure cautelari nei confronti di una vedova di 85 anni di Aquino. L'anziana, accusata di aver minacciato e aggredito la nuora, si trova ora ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, nonostante le difficoltà logistiche dovute alla vicinanza delle abitazioni delle due famiglie. Dalle liti alle minacce. Le tensioni, nate all'interno dello stesso stabile condiviso, sarebbero degenerate nel tempo passando da frequenti discussioni a minacce di morte, fino a un episodio di aggressione fisica che ha spinto la nuora a denunciare la suocera.

