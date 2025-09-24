Pensionamento scuola 2026 | tutte le scadenze e novità
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito l’informativa sindacale sulle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. Le istanze per il pensionamento del personale docente, ATA e educativo dovranno essere presentate entro il 21 ottobre 2025, mentre i dirigenti scolastici avranno tempo fino al 28 febbraio 2026. Il sistema POLIS gestirà sette diverse . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Emozioni alla festa di pensionamento dell’Einaudi. Oltre alla Preside, prof.ssa Teresella Celesti, 42 anni di servizio e 59 anni vissuti a scuola, quest’anno vanno in quiescenza i prof. Mariuccia Greco, Pino Maiori, Maria Rita Bisicchia e Salvo Impelluso. Mariucc - facebook.com Vai su Facebook
