Pennywise è tornato | rilasciato il trailer ufficiale di IT | Welcome to Derry

È stato finalmente svelato il trailer ufficiale di IT: WELCOME TO DERRY, la serie prequel che espande l’universo horror creato da Stephen King. HBO e Sky hanno rilasciato le prime, terrificanti immagini e la locandina ufficiale, annunciando che la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La nuova serie drammatica, prodotta da Warner Bros. Television, promette di riportare gli spettatori nelle atmosfere cupe e spaventose di Derry, la cittadina maledetta resa celebre dal romanzo del 1986 e dai successivi adattamenti cinematografici. Il ritorno di Pennywise: trailer e data di uscita. 🔗 Leggi su Tutto.tv

