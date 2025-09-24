pendolari il candidato alle regionali filippo boni chiede soluzioni strutturali

Arezzo, 24 settembre 2025 – Disagi quotidiani, ritardi, sovraffollamento, coincidenze saltate. È la fotografia del viaggio in treno che migliaia di cittadini del Valdarno e della provincia di Arezzo affrontano ogni giorno per raggiungere Firenze. Su questo tema è intervenuto il candidato del Partito Democratico al Consiglio regionale, Filippo Boni, che ha chiesto maggiore attenzione e interventi concreti a favore dei pendolari. «Quello che dovrebbe essere un gesto semplice ed essenziale della vita quotidiana – ha dichiarato – troppo spesso si trasforma in un percorso a ostacoli. È inaccettabile: la mobilità non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che va garantito con serietà e responsabilità». 🔗 Leggi su Lanazione.it

