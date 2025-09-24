Le parole di Alfredo Pedullà, noto giornalista, in risposta a Trevisani dopo l’ultimo turno di Serie A. Tutti i dettagli in merito. L’avvio di stagione della Fiorentina è stato tutt’altro che positivo. Dopo quattro giornate di Serie A la squadra guidata da Stefano Pioli ha raccolto appena due punti, un bottino che ha alimentato delusione e critiche. La piazza viola, storicamente esigente e passionale, non ha gradito l’approccio alla nuova stagione, puntando il dito soprattutto sull’allenatore. Sul tema è intervenuto Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio, con dichiarazioni che hanno fatto discutere: «Gli unici che capiscano di calcio sono i tifosi della Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà contro Trevisani: «Non si infamano i fiorentini per difendere Pioli. Bisognerebbe dire che…»