Pedone travolto da una moto sfiorata la tragedia | la rabbia dei residenti
Ennesimo Incidente a Fuorigrotta. Ieri sera, in Via Giacomo Leopardi, un 79enne è stato travolto da una moto con a bordo due giovani. Dopo l'investimento i due sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.Per il 79enne, invece, sono scattati immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: pedone - travolto
Incidente viale Palmiro Togliatti, pedone travolto da auto: grave 27enne
Pedone travolto da un'auto in strada Morane, è gravissmo
Pedone travolto da una moto, intubato e portato in ospedale in codice rosso
Incidente a Bologna, pedone muore travolto da una moto: «Ucciso sul colpo» - X Vai su X
Non ce l’ha fatta il pedone travolto investito lunedì sera a Latina su viale Le Corbusier. Il 72enne attraversava la strada, utilizzando un deambulatore, quando l’auto, guidata da un uomo di 84 anni lo aveva investito. Soccorso era apparso subito in condizioni m - facebook.com Vai su Facebook
Pedone travolto da una moto, sfiorata la tragedia: la rabbia dei residenti; Tragedia sfiorata in Valsamoggia: pedone investito da un Fiat Fiorino sulla sp27; Tragedia sfiorata: pedone investito, arriva l’elisoccorso.
Pedone travolto da una moto, sfiorata la tragedia: la rabbia dei residenti - Ieri sera, in Via Giacomo Leopardi, un 79enne è stato travolto da una moto con a bordo due giovani. Riporta napolitoday.it
Travolto da una moto. Pedone muore a 56 anni - Mohammed Faruk è il quinto pedone ucciso negli ultimi otto mesi, erano stati zero nel primo anno di Città30. Si legge su ilrestodelcarlino.it