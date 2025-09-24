Pedone travolto da una moto sfiorata la tragedia | la rabbia dei residenti

Napolitoday.it | 24 set 2025

Ennesimo Incidente a Fuorigrotta. Ieri sera, in Via Giacomo Leopardi, un 79enne è stato travolto da una moto con a bordo due giovani. Dopo l'investimento i due sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.Per il 79enne, invece, sono scattati immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

