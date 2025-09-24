Pechino lavora alla Grande Muraglia anti droni | ecco come funziona

Un Grande Muraglia, non di mattoni ma di droni, pensata per respingere un eventuale attacco nemico portato avanti con uno sciame di migliaia di droni. È questo l'ultimo progetto al quale starebbe lavorando la Cina nel tentativo di proteggere le proprie navi da guerra in mare aperto utilizzando un sistema multistrato formato da sensori, satelliti e missili ipersonici guidati dall'intelligenza artificiale (IA). Pare che i ricercatori navali del Dragone siano lavorando a ritmi serrati per riuscire nell'impresa. Ecco che cosa sappiamo in merito a questo dossier. La super difesa cinese anti drone. I media cinesi l'hanno soprannominata Grande Muraglia e il motivo è presto detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

