un percorso tra passato e presente di steven knight: dal birrificio alla regia di successo. Steven Knight, noto per aver creato la celebre serie Peaky Blinders, ha avuto un cammino professionale ricco di svolte inaspettate. Prima di affermarsi nel mondo della televisione e del cinema, ha gestito un’attività molto diversa: una birreria. Questa esperienza rappresenta uno degli aspetti meno noti della sua carriera, che si intreccia con successi come sceneggiatore e produttore. l’esperienza imprenditoriale di Steven Knight nel settore brassicolo. dal birrificio alla vendita. Intorno al 2005, Steven decise di dedicarsi alla passione per le bevande fermentate, fondando una piccola birreria in Staffordshire. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Peaky blinders: da birrificio a successo in 8 anni