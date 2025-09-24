Pd M5s e Avs verso un testo comune per il riconoscimento della Palestina
AGI - Le opposizioni si apprestano a dire no alla proposta Meloni e a presentare una risoluzione comune per ribadire al governo la richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina, senza ulteriori condizioni. Un’ipotesi che fonti di centrosinistra definiscono "più che probabile". I contatti fra Pd, M5s e Avs sono già partiti e l’obiettivo è quello di arrivare con una posizione unitaria all’appuntamento del 2 ottobre con le comunicazioni, e il voto conseguente, del ministro Antonio Tajani in Aula, mentre Iv, Azione e Più Europa sarebbero orientati a presentare ciascuno una propria risoluzione. Il testo del fronte progressista dovrebbe rimanere quello della mozione comune dei tre partiti presentata lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Agi.it
