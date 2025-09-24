L’annunciato soccorso da parte del governo italiano alla Global Sumud Flotilla viene commentato dai partiti di opposizione che hanno preso parte alla conferenza stampa delle associazioni e movimenti che sostengono la missione navale per aggirare il blocco del territorio palestinese di Gaza. Pur riconoscendo come “un primo passo” e un “fatto positivo” l’annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto, per il dem Marco Furfaro “oggi è stato fatto non solo un attacco alla Flotilla ma all’Italia, servono sanzioni per fermare Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina, qui e ora, senza i ‘se’ e i ‘ma’ perché non vogliamo l’Italia incapace di alzare la testa di fronte ai criminali di guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pd, M5s e Avs: “Soccorso militare alla Flotilla primo passo ma non basta. Sanzionare Israele” – Video