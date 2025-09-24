Pazienti oncologici e ritardi dei farmaci | Palmieri si scusa e incontra le associazioni
Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni impegnate attivamente all’interno degli ospedali nel supporto e assistenza diretta ai pazienti oncologici per affrontare la questione farmaci.“L’aumento del numero di pazienti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: pazienti - oncologici
All’ospedale Pertini mancano i letti: cancellati 200 interventi, in attesa 1000 pazienti anche oncologici
Regione Puglia: contributi all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici in chemioterapia o per alopecia Commissione Sanità, approvato il regolamento
Pazienti oncologici : "Non passano per il Cup per prenotare i controlli"
Riparte il percorso dedicato ai pazienti oncologici e care giver di Aerobics and Dance!! uno sport dinamico e di intrattenimento che ti aiuterà a ridurre il senso di stanchezza e a migliorare la coordinazione. Un momento di esercizio che ti farà sentire bene e che - facebook.com Vai su Facebook
Pazienti oncologici soddisfatti, ulteriori interventi da fare per ottimizzare i tempi di presa in carico del paziente. Questo è uno dei dati emersi dal progetto CARECAMP, finanziato dal PNRR nell’ambito del Tuscany Health Ecosystem e coordinato dal DISAQ. - X Vai su X
Farmaco oncologico, la Asl di Chieti chiarisce: «Ritardo dovuto a domanda imprevista, non a tagli; Pazienti oncologici e ritardi dei farmaci: Palmieri si scusa e incontra le associazioni; Tumori: oltre un anno di attesa in Italia per nuovi farmaci, ritardi critici nelle cure per il cancro alla prostata.
Ritardo farmaco a Chieti dovuto ad aumento pazienti e richiesta - C'è l'aumento del numero di pazienti oncologiche e la conseguente esplosione della domanda del farmaco più prescritto dietro il ritardo nell'acquisizione di Enhertu, anticorpo di nuova generazione uti ... Riporta msn.com
Confusione e ritardi nei farmaci in distribuzione per conto, Bruni (Pd): "Sistema paralizzato" - "Ad oggi Azienda Zero è di fatto inattiva, la sua stazione appaltante paralizzata, mentre il Dipartimento Salute si ritrova senza 6 dirigenti di settore su 11" ... Scrive msn.com