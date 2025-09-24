Distribuzione di profilattici alle persone detenute per ‘motivi terapeutici’. È l’oggetto di un ordine di servizio della direttrice del carcere di Pavia, Stefania Musso destinato all’area sanitaria, al comandante della Polizia Penitenziaria e all’ufficio ragioneria cui LaPresse ha preso visione. “Questa Direzione ha provveduto al primo acquisto di n. 720 profilattici, per motivi terapeutici. Secondo la circolare interna, i preservativi sono stati consegnati al dirigente sanitario, dottor Davide Broglia, che impartirà le disposizioni operative alle dottoresse Paola Tana e Gabriella Davide. Saranno loro a occuparsi della distribuzione, con l’obbligo di annotare ogni consegna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pavia, profilattici in carcere: “720 pezzi per motivi terapeutici'”