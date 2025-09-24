Pavia preservativi ai detenuti in carcere | il Dap e i sindacati dicono no

Pavia, 24 settembre 2025 – Profilattici per i detenuti di Pavia. La direttrice Stefania Mussio ha firmato un ordine di servizio che prevede l'acquisto e la consegna di 720 preservativi. L’iniziativa inedita nel panorama carcerario italiano è stata motivata come misura a carattere "terapeutico". “ Una decisione che risulta essere stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici", spiega il Dipartimento amministrazione penitenziaria che sottolinea i rischi "che attengono direttamente all'ordine e alla sicurezza delle carceri". Contrari anche i sindacati degli agenti di custodia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, preservativi ai detenuti in carcere: il Dap e i sindacati dicono “no”

Preservativi in carcere a Pavia per "motivi terapeutici", il Dap protesta: "Rischio per la sicurezza". Antigone: "Il sesso in cella è un tabù"

