Pavia il carcere della felicità | per i detenuti arrivano i preservativi ma gli agenti restano a mani nude Sappe | A quando le bambole gonfiabili?

Secoloditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La direttrice del carcere di Pavia ha disposto l’acquisto di 720 preservativi per i detenuti, definendo l’iniziativa una misura “terapeutica”. Il Sappe, un sindacato della polizia penitenziaria, ha contestato duramente questa decisione. Ironizzando sulle priorità dell’istituto. E criticando l’uso dei fondi pubblici a fronte di problemi ben più gravi, come aggressioni agli agenti penitenziari e l’assenza di tutele per gli addetti ai lavori nella trincea carceraria. Pavia, la direzione del carcere compra 720 preservativi per i detenuti. Il provvedimento è del febbraio 2025 ma non è stato portato a conoscenza ai Sindacati che solamente oggi, incidentalmente, ne hanno avuto la notizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

pavia il carcere della felicit224 per i detenuti arrivano i preservativi ma gli agenti restano a mani nude sappe a quando le bambole gonfiabili

© Secoloditalia.it - Pavia, il carcere della felicità: per i detenuti arrivano i preservativi, ma gli agenti restano a mani nude. Sappe: “A quando le bambole gonfiabili?”

In questa notizia si parla di: pavia - carcere

La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020: chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove

Rivolta al carcere di Pavia, 68 detenuti a processo per devastazione: “Danni per 492mila euro”

Rivolta nel carcere di Pavia durante il Covid: il pm chiede la condanna per 55 persone

pavia carcere felicit224 detenutiPavia, distribuiti in carcere profilattici per i detenuti: è polemica - Misura a carattere "terapeutico", il sindacato: «Certifica fallimento sistema». Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

pavia carcere felicit224 detenutiProfilattici ai detenuti per “motivi terapeutici”, nel carcere di Pavia scoppia il caso della sessualità dietro le sbarre - Profilattici ai detenuti per "motivi terapeutici", nel carcere di Pavia scoppia il caso della sessualità dietro le sbarre ... Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pavia Carcere Felicit224 Detenuti