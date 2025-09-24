Pavia il carcere della felicità | per i detenuti arrivano i preservativi ma gli agenti restano a mani nude Sappe | A quando le bambole gonfiabili?
La direttrice del carcere di Pavia ha disposto l’acquisto di 720 preservativi per i detenuti, definendo l’iniziativa una misura “terapeutica”. Il Sappe, un sindacato della polizia penitenziaria, ha contestato duramente questa decisione. Ironizzando sulle priorità dell’istituto. E criticando l’uso dei fondi pubblici a fronte di problemi ben più gravi, come aggressioni agli agenti penitenziari e l’assenza di tutele per gli addetti ai lavori nella trincea carceraria. Pavia, la direzione del carcere compra 720 preservativi per i detenuti. Il provvedimento è del febbraio 2025 ma non è stato portato a conoscenza ai Sindacati che solamente oggi, incidentalmente, ne hanno avuto la notizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
