Pauroso schianto all’incrocio | auto distrutte paura per una donna e una ragazza di 29 anni
Pauroso incidente stradale nel pomeriggio di martedì 23 settembre nella zona industriale di Rezzato. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Amendola e via Giovanni XXIII, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando gli agenti della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati
Schianto pauroso con la Porsche rubata, notte folle alle porte di Roma: un morto
Pauroso schianto tra auto a San Casciano con sei feriti. Intera famiglia di turisti in ospedale, anche due bambine
Pauroso schianto sull'Aurelia: moto, auto e pullman turistico coinvolti nell'incidente - San Giuliano Terme (Pisa), 26 agosto 2025 – Pauroso schianto sull'Aurelia, nel comune di San Giuliano Terme.
Pauroso schianto frontale a Licata, tre feriti - Uno spaventoso incidente si è verificato in serata lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio Bellia a Licata.