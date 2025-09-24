Paura per Gordon Ramsay | è lui l’ultimo vip vittima di swatting

Los Angeles, 24 settembre 2025 – Un’altra celebrità di Hollywood è vittima di ‘ swatting ’: questa volta è toccato a Gordon Ramsay, lo chef scozzese diventato star televisiva mondiale grazie a format come Hell’s Kitchen. Una telefonata anonima ha messo in allarme la polizia di Los Angeles: un uomo avrebbe riferito al centralino di aver “sparato a Ramsay”, spingendo le forze dell’ordine a intervenire con urgenza nella sua villa di Bel Air. La polizia corre nella villa dello chef a Bel Air. Al loro arrivo, gli agenti hanno capito subito che si trattava di una falsa segnalazione. Il personale di servizio presente nella residenza ha spiegato che non era accaduto nulla di sospetto e che lo chef, in realtà, non si trovava neppure negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

