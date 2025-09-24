Paura per Buongiorno che quasi certamente salterà Milano Stasera la squadra alla prima del film Corsport

Paura per Buongiorno che quasi certamente salterà Milano. Stasera la squadra alla prima del film Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno. Un giorno di riposo con un po’ di inevitabile ansia legata al responso dell’infortunio rimediato da Buongiorno nel finale della partita contro il Pisa. Il Napoli riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della trasferta in programma domenica a San Siro: lavoro, video e soprattutto la diagnosi del risentimento alla coscia sinistra accusato dal difensore. Partendo dal presupposto che a meno di clamorose inversioni di tendenza Buongiorno salterà la delicatissima sfida contro il Milan, l’auspicio di ogni singolo abitante del pianeta azzurro è che i tempi di recupero saranno piuttosto brevi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Paura per Buongiorno che quasi certamente salterà Milano. Stasera la squadra alla prima del film (Corsport)

Oggi gli esami per il difensore centrale che è uscito prima contro il Pisa. Rientrerà Rrahmani, Conte deve scegliere uno tra Beukema e Juan Jesus.; Nazionale, si ferma pure Gabbia. La difesa è da inventare e giochiamo contro Haaland e Sorloth.