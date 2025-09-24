Paura nel quartiere Un anno fa il delitto di Stefano Bartoli
"Mio marito stava facendo dei lavori in giardino. È andato sul retro dell'abitazione e fuori ha visto una bicicletta elettrica ". Sono le parole della moglie dell'uomo, che risiede proprio a ridosso del macabro rinvenimento del corpo sezionato e rinchiuso in un sacco nero, e che ha dato l'allarme ai carabinieri dopo aver notato quella bici elettrica nelle vicinanze della linea ferroviaria. I residenti del quartiere Casette sono scioccati ed increduli perché la situazione in questa zona della città particolarmente popolosa sta diventando preoccupante. Due omicidi in poco più di tredici mesi. Si, perché poco più di un anno fa infatti, precisamente il 20 luglio, lo spoletino Stefano Bartoli venne ucciso lungo la strada, colpito con una coltellata da un 44enne di origini albanesi, che all'epoca dei fatti risiedeva proprio nella zona.
In questa notizia si parla di: paura - quartiere
