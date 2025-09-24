Paura in una scuola in Francia docente accoltellato da alunno 14enne

Panico nella mattinata presso la scuola media Robert Schuman di Benfeld, situata nel dipartimento del Basso Reno, nel sud della città di Strasburgo. Un insegnante è stato vittima di una violenta aggressione: un allievo di appena 14 anni ha accoltellato la docente durante la lezione, provocando il terrore tra studenti e personale scolastico. Il grave episodio è avvenuto in una normale giornata di attività didattica e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: paura - scuola

