Paura in una scuola in Francia docente accoltellato da alunno 14enne

Orizzontescuola.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panico nella mattinata presso la scuola media Robert Schuman di Benfeld, situata nel dipartimento del Basso Reno, nel sud della città di Strasburgo. Un insegnante è stato vittima di una violenta aggressione: un allievo di appena 14 anni ha accoltellato la docente durante la lezione, provocando il terrore tra studenti e personale scolastico. Il grave episodio è avvenuto in una normale giornata di attività didattica e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - scuola

Ema Stokholma: “Non denunciai mia madre perché avevo paura, quando i lividi si vedevano non mi mandava a scuola”

Una storia che fa ancora paura: "Scuola in memoria di Ramelli"

Pellai: “Ai bambini vanno insegnate regole chiare, i genitori non devono avere paura di chiedere aiuto”. Dalla tragedia di Milano un richiamo urgente a scuola e comunità

Paura in una scuola in Francia, docente accoltellato da alunno 14enne; Paura in Francia, docente e studente accoltellati in una scuola: fermato l’aggressore; Savoia, studenti sparano fuochi d’artificio contro la prof a scuola, paura e danni: “Non sappiamo come reagire”.

Paura in Francia, docente e studente accoltellati in una scuola: fermato l’aggressore - Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità scolastica di Antibes, nel sud della Francia, dove un 18enne ha aggredito a coltellate un insegnante e uno studente presso un istituto di orticoltur ... Si legge su orizzontescuola.it

FLASH: Momenti di paura in Francia, uomo armato di machete minaccia bambini davanti a una scuola. Ucciso dalla polizia - Le forze dell'ordine hanno quindi sparato sei proiettili mirando alle gambe ma l'uomo è morto pochi minuti dopo ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Scuola Francia Docente