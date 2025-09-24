Paura in E45 l' auto si scontra contro una macchina operatrice | ferita una donna
Paura stamattina presto in E45, un'auto, con al volante una donna, alle ore 7,20 è andata a sbattere contro una macchina operatrice. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con una squadra della sede centrale di Forli. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 220 in direzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: paura - auto
Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito
Dà fuoco all’auto dei vigili a Montesilvano: caos, paura e indagini in corso
Paura in viale Italia, si ribalta con l'auto all'altezza dell'Accademia: ferita la conducente
L'auto va in fiamme improvvisamente, paura in strada - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di paura per un'#auto a fuoco sulla SP 34 Corridoniana - X Vai su X
Paura in E45, l'auto si scontra contro una macchina operatrice: ferita una donna; Auto si schianta contro il new jersey e si capovolge: donna ferita sulla E45; Incidente stradale a Cesena, gravissimo motociclista di 48 anni.
Benevento, scontro tra auto: paura nella zona alta. Cinque feriti, bimba finisce al Santobono - Paura, ieri mattina, nella zona alta di Benevento, all'incrocio tra via Ferrannini e via Addabbo, a pochi passi dalla scuola primaria "Bilingue", a causa di un violento incidente che ha coinvolto due ... Lo riporta ilmattino.it