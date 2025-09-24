Paura in crociera | passeggera resta bloccata nello scivolo Ocean Loops sospeso sull’oceano VIDEO

Il video su TikTok supera i 7 milioni di visualizzazioni: ‘Il mio peggior incubo’. Un momento di puro terrore in crociera è diventato un caso virale su TikTok. Una donna è rimasta intrappolata nello scivolo acquatico Ocean Loops, sospeso oltre 40 metri sopra l’oceano, mentre la nave Norwegian Bliss solcava le acque al largo del Canada. Il video, caricato dall’utente @kaylamierzejewski il 19 settembre, dura appena 13 secondi ma ha raccolto oltre 7 milioni di visualizzazioni e quasi 250.000 “mi piace”. Nelle immagini, la donna in costume da bagno nero appare sdraiata nel tubo trasparente, spingendosi con le braccia tese nel tentativo di uscire mentre i passeggeri a bordo gridano: “Oh mio Dio, è letteralmente bloccata!”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paura in crociera: passeggera resta bloccata nello scivolo Ocean Loops sospeso sull’oceano (VIDEO)

