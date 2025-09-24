Paura a Viazzano perde il controllo dell' auto che si ribalta | conducente in ospedale

Nella serata di martedì 23 settembre un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo la strada provinciale di Varsi, all'altezza della località Viazzano, frazione di Varano dè Melegari. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - viazzano

Paura a Viazzano, perde il controllo dell'auto, che si ribalta: conducente in ospedale.

Auto perde il controllo e si capovolge di fronte all'abitato di Viazzano - Erano circa le 22:30 quando un'automobile, che stava procedendo lungo la strada Provinciale 28 di Varsi, si è cappottat ... Secondo gazzettadiparma.it