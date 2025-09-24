Paul Thomas Anderson deluso che Tom Cruise non gli abbia chiesto di dirigere un Mission | Impossible
Il regista di Una battaglia dopo l'altra ha confessato di aver sperato che la star gli offrisse la possibilità di occuparsi della regia di uno dei film del franchise. Nonostante sia conosciuto per il suo cinema particolarmente dedito ad argomenti drammatici e profondi, Paul Thomas Anderson ha dei gusti eclettici in fatto di grande schermo. Il regista non ha mai nascosto la sua passione per il cinema mainstream e film come Venom, Men in Black, Ted e lungometraggi Marvel come Shang-Chi. Addirittura, PTA ha esternato la propria delusione per non essere stato coinvolto nella regia di una delle saghe più redditizie degli ultimi ventinove anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
