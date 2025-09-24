T orna l’appuntamento con musica e famiglie: oggi, mercoledì 24 settembre, Michelle Hunziker conduce la seconda puntata di Io Canto Family, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:20. Nella prima puntata sono state otto le coppie ad esibirsi di fronte ai quattro coach e alle due giurate, Noemi e Patty Pravo. Stasera tocca ad altre otto coppie. Michelle Hunziker e l’amore con Nino Tronchetti Provera: «Sono felice» X Leggi anche › Michelle Hunziker riparte stasera su Canale 5 con “Io Canto Family”: i coach 2025 Io Canto Family, anticipazioni seconda puntata del 24 settembre, coppie e Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Patty Pravo e Noemi tornano a ricoprire il ruolo di giurate, ma stasera hanno un potere ancora maggiore