Pattinaggio Artistico Valeria Braconi convocata per i Mondiali Dal 26 al 28 settembre sarà a Buenos Aires
Una grande soddisfazione per la sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871. Una giovane e promettente atleta biancoverde è infatti stata convocata in Nazionale dai selezionatori azzurri per l’appuntamento più importante della stagione. Valeria Braconi (nella foto in compagnia del tecnico Antonella Franchi) atleta della Mens Sana Pattinaggio Artistico, è stata infatti convocata per indossare il body azzurro ai prossimi Campionati Mondiali, in programma dal 26 al 28 settembre prossimi a Buenos Aires, capitale dell’Argentina. La mensanina, classe 2010, è stata selezionata dal commissario tecnico Fabio Hollan per rappresentare l’Italia nella sua categoria di appartenenza, ovvero quella Cadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
