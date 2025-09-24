Pattinaggio artistico | Shifrin e Seo si impongono nello short al Grand Prix Junior di Baku
Si aprono le competizioni all’Heydar Aliyev Sports Complex, impianto sportivo che ospita questa settimana il GP di Baku, quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Due i segmenti andati in scena nel giorno inaugurale, interamente dedicato alle prove individuali. Non altissimo in tal senso il livello tra le giovani atlete, con la leadership provvisoria accaparrata dalla russa naturalizzata israeliana Sophia Shifrin, in testa, autrice di uno short molto pulito, in cui ha eseguito come primo elemento la catena triplo lutztriplo toeloop, per poi snocciolare il triplo loop ed il doppio axel arrivando così a 61. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico
Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso e Altieri Degrassi dettano il passo dopo la style Solo Dance agli Italiani
Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Fiori e Sasso guidano gli azzurri
Pattinaggio artistico: Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie al Grand Prix Junior di Ankara e volano in finale
Pattinaggio Artistico Altichiero - facebook.com Vai su Facebook
Era una stella del pattinaggio artistico la 23enne altoatesina travolta e uccisa da un camion a #Salisburgo, in #Austria, mentre percorreva in bici la pista ciclabile. #Tg1 Elena De Vincenzo - X Vai su X
Pattinaggio artistico: Shifrin e Seo si impongono nello short al Grand Prix Junior di Baku.
Pattinaggio artistico: Shifrin e Seo si impongono nello short al Grand Prix Junior di Baku - Si aprono le competizioni all’Heydar Aliyev Sports Complex, impianto sportivo che ospita questa settimana il GP di Baku, quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025- Segnala oasport.it