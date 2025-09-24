Pattinaggio artistico | Shifrin e Seo si impongono nello short al Grand Prix Junior di Baku

Si aprono le competizioni all’Heydar Aliyev Sports Complex, impianto sportivo che ospita questa settimana il GP di Baku, quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Due i segmenti andati in scena nel giorno inaugurale, interamente dedicato alle prove individuali. Non altissimo in tal senso il livello tra le giovani atlete, con la leadership provvisoria accaparrata dalla russa naturalizzata israeliana Sophia Shifrin, in testa, autrice di uno short molto pulito, in cui ha eseguito come primo elemento la catena triplo lutztriplo toeloop, per poi snocciolare il triplo loop ed il doppio axel arrivando così a 61. 🔗 Leggi su Oasport.it

