Pastorello sulla lotta scudetto | Favorito il Napoli squadra completa e motore già rodato
Pastorello analizza il campionato e sottolinea il lavoro della società azzurra e di Conte: le parole del procuratore sportivo. Federico Pastorello, procuratore sportivo, ha parlato oggi a Tuttosport della lotta scudetto in Serie A, indicando con chiarezza chi secondo lui parte con i favori del pronostico. Per Pastorello, il Napoli ha tutti i requisiti per confermarsi protagonista: «Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pastorello - lotta
Sinner lotta ma non basta, Alcaraz vince gli Us Open e torna numero 1 al mondo - facebook.com Vai su Facebook
Pastorello: Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku; Montolivo: Scudetto, il Napoli è nettamente la favorita! Vi spiego il motivo.
Pastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku" - Federico Pastorello parla oggi a Tuttosport della lotta scudetto, con un'idea chiara su chi parte coi favori del pronostico. Si legge su msn.com
Capello: "Napoli favorito per lo scudetto, poi Inter e Juve" - Intervistato dal "Corriere dello Sport", Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre, parla anche della lotta scudetto: "Devo ammettere che rispetto alle previsioni ... tuttojuve.com scrive