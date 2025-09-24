Pastorello sulla lotta scudetto | Favorito il Napoli squadra completa e motore già rodato

Pastorello analizza il campionato e sottolinea il lavoro della società azzurra e di Conte: le parole del procuratore sportivo. Federico Pastorello, procuratore sportivo, ha parlato oggi a Tuttosport della lotta scudetto in Serie A, indicando con chiarezza chi secondo lui parte con i favori del pronostico. Per Pastorello, il Napoli ha tutti i requisiti per confermarsi protagonista: «Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. 🔗 Leggi su Internews24.com

pastorello lotta scudetto favoritoPastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku" - Federico Pastorello parla oggi a Tuttosport della lotta scudetto, con un'idea chiara su chi parte coi favori del pronostico. Si legge su msn.com

