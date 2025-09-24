Pastorello | Lukaku tornerà più forte Napoli favorito per lo scudetto
Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha fatto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: pastorello - lukaku
Lukaku è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale Ad affermarlo è Federico Pastorello, l’agente dell’attaccante del Napoli, in un’intervista a TuttoSport? Gli azzurri attendono il loro numero 9, che sta intensificando il lavoro di recuper - X Vai su X
Ag. Lukaku: "Brucerà le tappe per tornare più forte di prima" - L'agent dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato all'edizione odierna di Tuttosport: "Come sta Lukaku? Si legge su tuttonapoli.net
Napoli, infortunio Lukaku: cambiano i tempi di recupero, c’è la svolta! - Federico Pastorello, agente di Lukaku, intervistato ai microfoni di Tuttosport, ha colto l'occasione per ... fantamaster.it scrive