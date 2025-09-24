Pastore su Allegri | Ha riportato il sereno al Milan Ora si parla di temi diversi…

Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, durante l'ultima puntata di 'Elastici', ha parlato del momento che sta passando il Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pastore: Milan, non si parla più di temi di cui parlavamo continuamente: Leao, Ibrahimovic o entrambi; Allegri vuole cambiare il Milan, dettate le nuove regole da rispettare; Allegri ha chiamato Leao, il messaggio è stato chiaro: il retroscena.

