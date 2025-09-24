Passeggiata A occhi chiusi | Un’occasione preziosa
GUBBIO - Ha avuto un forte impatto sui partecipanti la passeggiata “A occhi chiusi“, organizzata da Comune di Gubbio, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Tps Pro e La Bottega Azzurra cooperativa sociale. L’evento, che si è svolto domenica scorsa in occasione della Settimana europea della mobilità, ha coinvolto circa quaranta persone nella zona del Teatro Romano e quartieri limitrofi. I partecipanti, attraverso l’uso di una mascherina che impediva la vista, hanno avuto modo di vivere per un momento le difficoltà che le persone con disabilità visive affrontano quotidianamente. Divisi in coppie, si sono affidati l’uno alla guida dell’altro per percorrere marciapiedi, attraversare strade e schivare ostacoli, sperimentando così in prima persona quanto possa essere difficile muoversi in un ambiente che non sempre è pensato per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
