PASQUALE LA ROCCA | BARBARA D’URSO ICONA DEL PAESE SONO CRESCIUTO COL SUO SORRISO

Bubinoblog | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale La Rocca, celebre maestro di Ballando con le Stelle tra Regno Unito, Italia, Irlanda e Belgio, non nasconde l’entusiasmo di esibirsi con Barbara d’Urso nella 20° edizione dello show di Rai1. Quando Milly Carlucci gli ha comunicato di essere stato scelto come insegnante della d’Urso è “rimasto a bocca aperta”, ha dichiarato il super campione di Ballando tra edizioni estere e italiane (nel 2022 con Luisella Costamagna e nel 2023 con Wanda Nara). “Milly Carlucci ha colto il mio stupore sul viso, l’emozione mista a euforia”, così in una intervista al settimanale Gente. Ma come definirebbe Pasquale La Rocca la sua celebre allieva? Barbara d’Urso è un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. 🔗 Leggi su Bubinoblog

