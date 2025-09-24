Parma, 24 settembre 2025 – Costano cari gli errori di Soleri e Lapadula dal dischetto. Lo Spezia, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, perde ai calci di rigore, perché Sarr riesce a pararne soltanto uno. Fino al 90' sempre avanti il Parma, con lo Spezia a rincorrere e mandare a segno Aurelio e Lapadula. Dunque ancora i penalty per definire (come nel turno precedente quando gli aquilotti superarono così la Sampdoria) chi passa il turno in Coppa Italia. Sarà il Parma, quindi, ad affrontare negli ottavi di finale i campioni in carica del Bologna. Grande turnover come previsto per lo Spezia che D'Angelo manda in capo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parma-Spezia 6-5: servono i calci di rigore dopo il 2-2 al 90'. Passano gli emiliani