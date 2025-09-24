Parma-Spezia 6-4 dcr LE PAGELLE | Britschgi ok disastro Plicco
Ecco le pagelle di Parma-Spezia 2-2, finita 6-4 dopo i calci di rigore. Suzuki 6,5 - Impreciso con i piedi, qualche uscita discutibile ma efficace. Non può granché sui gol incassati. Ipnotizza Soleri dagli undici metri e dà la spinta al Parma.Delprato 5,5 - Un tempo da braccetto, fa le cose. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: PARMA-SPEZIA 6-5 DOPO I RIGORI (2-2 al 90')
Parma-Spezia 6-5: servono i calci di rigore dopo il 2-2 al 90'. Passano gli emiliani - 2 dei tempi regolamentari, perde ai calci di rigore, perché Sarr riesce a pararne soltanto u ... Riporta lanazione.it
Il Parma resta in 10 e si fa rimontare, poi esulta ai rigori. Spezia eliminato, ora c'è il Bologna - Padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti: di Ordonez il tiro decisivo dal dischetto ... Come scrive gazzetta.it