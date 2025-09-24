Parma esponenti Avs denunciano | Agenti del Mossad insieme alle forze dell' ordine a rassegna pacifica di ' Open' governo Meloni riferisca
A Parma polemica per la presenza di agenti del Mossad all'incontro con ex premier israeliano Ehud Olmert. AVS e M5S denunciano violazioni di sovranità e chiedono chiarezza al governo Scandalo internazionale a Parma, in occasione della rassegna "Open", che in questi giorni ha tenuto banco nell.
L'esponente dei 5 Stelle: "Sono particolarmente orgoglioso delle bellissime immagini della manifestazione"
AVS: “Agenti Mossad a Parma. Presenteremo un’interrogazione parlamentare”.