Parma di rigore derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ducali piegano lo Spezia dal dischetto dopo il 2-2 dei tempi regolamentari PARMA - Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l'avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, il Parma di Cuesta si è imposto sullo Spezia dagli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

parma di rigore derby col bologna negli ottavi di coppa italia

© Ilgiornaleditalia.it - Parma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia

In questa notizia si parla di: parma - rigore

Parma sotto all'intervallo: Prats su rigore

Parma-Spezia 6-5: servono i calci di rigore dopo il 2-2 al 90'. Passano gli emiliani

Parma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia; Coppa Italia. Al via i sedicesimi: ai rigori Parma-Spezia 6-5. In corso Verona-Venezia; Coppa Italia, Parma-Spezia 6-5 dopo i rigori: decide Ordoñez.

parma rigore derby bolognaParma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia - Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l'avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre. Lo riporta italpress.com

parma rigore derby bolognaIl Parma batte lo Spezia ai rigori e si guadagna il derby col Bologna agli ottavi di Coppa Italia - PARMA (ITALPRESS) – Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l’avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Rigore Derby Bologna