Parma di rigore derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia
I ducali piegano lo Spezia dal dischetto dopo il 2-2 dei tempi regolamentari PARMA - Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l'avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, il Parma di Cuesta si è imposto sullo Spezia dagli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Parma sotto all'intervallo: Prats su rigore
Parma-Spezia 6-5: servono i calci di rigore dopo il 2-2 al 90'. Passano gli emiliani
| Il Parma prende il largo in 6' con le reti di Cox, Pinther ed Esteve, per poi sigillare il successo - ed il passaggio del turno - al 90' con Kajan. Nel recupero anche un rigore fallito da Distefano. In casa Academy, debutti assoluti per Zilli e Giannotti | Per la cro - facebook.com Vai su Facebook
