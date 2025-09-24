Parenti di boss all' Italo-Belga scoppia il polverone e la Regione avvia controlli | ecco come stanno le cose
Dopo le polemiche estive sulla presenza di tornelli e staccionate nei lidi di Mondello, la società Italo-Belga, che gestisce con regolare concessione pluridecennale buona parte della spiaggia palermitana, torna nel mirino del deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera che questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: parenti - boss
Sequestrato il lido Nettuno a Castel Volturno, era gestito da parenti del boss Zagaria
La denuncia di La Vardera: “Parenti del boss nello stabilimento di Mondello”. L’amministratore: “Sono incensurati”
SICILIA; ANTIMAFIA: SCHILLACI (M5S), APPROFONDIRE NOTIZIE SU PARENTI BOSS GENOVA IN SERVIZIO PRESSO LA SOCIETA’ CONCESSIONARIA DELLA SPIAGGIA DI MONDELLO, COMMISSIONE REGIONALE ANTIMAFIA VALUTI INIZIATIVE DOP - facebook.com Vai su Facebook
Parenti di boss all'Italo-Belga, scoppia il polverone e la Regione avvia controlli: ecco come stanno le cose; La denuncia di La Vardera: “Parenti del boss nello stabilimento di Mondello”; La spiaggia di Mondello torna al centro della bufera, La Vardera su Rai 3. Parenti del boss mafioso all'interno della gestione dello stabilimento?.
La spiaggia di Mondello torna al centro della bufera, La Vardera su Rai 3. Parenti del boss mafioso all’interno della gestione dello stabilimento? - La spiaggia palermitana, icona del litorale, torna al centro di una bufera mediatica e politica ... Lo riporta ilsicilia.it
Palermo, la società Italo-belga di Mondello querela Giletti e La Vardera - belga che gestisce parte della spiaggia palermitana di Mondello ha dato mandato ai propri legali di tutelare, nelle sedi giudiziarie, la propria immagine da "tutte le notizie infondat ... Da ilsicilia.it