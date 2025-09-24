Parcheggio gratuito davanti alle scuole | prorogato il progetto fino al 2026

Il progetto “Parcheggio consapevole” prosegue fino alla fine dell’anno scolastico 20252026, con scadenza il 10 giugno 2026. L’iniziativa, avviata in forma sperimentale, prevede una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento con l’introduzione di fasce di sosta gratuita in coincidenza con gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Obiettivo: ridurre la sosta irregolare fuori dagli spazi consentiti. Dove e quando è gratuita la sosta. Parcheggi Mecenate e Baldaccio Gratuità estesa dalle 7:45 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 13:45.. Parcheggio Piazza Fanfani Gratuità attiva dalle 13:00 alle 13:45 e dalle 16:35 alle 17:20. 🔗 Leggi su Lortica.it

