Parcheggio ex Mof riapertura dal primo giorno di ottobre Fabbri | Rimarrà gratuito

Ferraratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo giorno del mese di ottobre, riaprirà interamente il parcheggio ex Mof. Una nota del Comune ha spiegato che "è in fase di conclusione, infatti, anche l'ultimo lotto del rinnovato maxi parcheggio di Ferrara, parte del più ampio percorso di rigenerazione della Darsena". L'opera è parte del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggio - riapertura

Riqualificazione del parcheggio “Ex Mof”, al via l'ultima parte dei lavori; Parcheggio ex Mof, riapertura dal primo giorno di ottobre. Fabbri: Rimarrà gratuito; Piano Periferie: al via la riqualificazione dell'area di parcheggio ex Mof, con nuovi spazi verdi, pavimentazione drenante e un collegamento ciclopedonale con il centro storico.

parcheggio ex mof riaperturaEX MOF, DAL 1° OTTOBRE RIAPRE COMPLETAMENTE IL MAXI PARCHEGGIO DI FERRARA. NUOVO PASSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA DARSENA. SINDACO FABBRI: “POLO ... - Dal 1° ottobre riapre interamente il parcheggio Ex Mof, completando il grande intervento di riqualificazione urbana dell'area. Riporta msn.com

Ex Mof, alberi al posto del cemento - Prosegue verso la conclusione l’ultima opera prevista dal programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Ex Mof Riapertura